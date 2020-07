British Airways, a terra tutta la flotta di 747: “Stop dovuto a recessione causata dalla pandemia” (Di venerdì 17 luglio 2020) Addio all’intera flotta dei 747 causa crisi economica innescata dalla pandemia. British Airways annuncia la dismissione definitiva dei suoi 31 jumbo jet: avrebbero dovuto fermarsi gradualmente dal 2024 ma, vista l’austerity necessaria per fare fronte ai danni del comparto aereo, la compagnia di bandiera britannica ha accorciato i tempi. “È con grande tristezza che confermiamo il ritiro della nostra intera flotta di 747 con effetto immediato”, ha sottolineato la compagnia aerea in un comunicato. “È poco probabile – continua la nota – che la nostra magnifica ‘regina dei cieli’ possa essere nuovamente utilizzata da British Airways, tenuto conto della recessione ... Leggi su ilfattoquotidiano

