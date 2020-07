Usa, bambina di tre settimane rischia di soffocare: il poliziotto la salva all’ultimo minuto (Di giovedì 16 luglio 2020) L’intervento, all’ultimo minuto, e il salvataggio. Una bambina di tre settimane stava soffocando, dopo aver ingerito il latte materno, quando un poliziotto del Michigan del dipartimento di Sterling Heights, Cameron Maciejewski, si è precipitato sul posto a sirene spiegate dopo aver ricevuto la segnalazione dalla centrale. L’agente, con calma olimpionica, ha preso la piccola e le ha liberato le vie respiratorie, praticando la manovra anti-soffocamento di Heimlich. La bambina ha prima tossito, poi ha ripreso a respirare. Dopo qualche minuto è stata portata all’ospedale. Video Facebook/Sterling Heights Police Department L'articolo Usa, bambina di tre settimane rischia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

