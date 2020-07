Tesla, il pilota automatico è ingannevole: la sentenza arriva dalla Germania (Di giovedì 16 luglio 2020) Le vetture della Tesla definite con pilota automatico sarebbero in realtà ingannevoli per il pubblico. È questo, in sintesi, quanto stabilito da un tribunale tedesco, il quale sostiene che l’azienda statunitense per ragioni di marketing abbia diffuso in maniera fuorviante l’idea di un’automobile in grado di guidare da sola, senza alcun intervento umano. Invece, tenendo … Leggi su periodicodaily

BERLINO - Tesla non potrà utilizzare per la sua comunicazione commerciale e pubblicitaria in Germania il messaggio 'pilota automaticò legato agli ADAS di bordo delle proprie auto e in particolare della Model 3.

