Tastiere Brydge per iPad: adesso disponibili con il layout italiano (Di giovedì 16 luglio 2020) Le note Tastiere per iPad della Brydge finalmente arrivano in varie colorazioni con il layout italiano Brydge, azienda leader nel settore delle periferiche di alta qualità dal design accattivante, annuncia la disponibilità delle Tastiere con il layout italiano 10.5, 10.2 e 7.9 negli store retail e online in tutta Italia. Con una base di clienti in rapida crescita nel nostro paese, Brydge è entusiasta di offrire le sue pluripremiate Tastiere con il layout italiano. Le nuove periferiche sono disponibili negli Apple Store di tutta Italia, sul sito web Apple e sul sito europeo di ... Leggi su tuttotek

