Smantellata tra Italia, Francia e Belgio una rete di falsari legata alla Camorra. Sequestrate banconote false e di ottima fattura per oltre 8 milioni di euro (Di giovedì 16 luglio 2020) Una rete falsari, legata alla Camorra, è stata smantellate, con 44 arresti (7 in carcere, 28 agli arresti domiciliari, 8 all’obbligo di dimora, 1 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), compiuti dai Carabinieri tra Italia, Francia e Belgio. Nel corso dell’operazione, coordinata dalla Procura di Benevento e da europol, sono stati sequestrati 8 milioni in contanti e 8 milioni in beni. Gli inquirenti Italiani e francesi stimano che la truffa abbia arrecato all’erario un danno di circa 10 milioni di euro. I resti contestati a tutti gli indagati vanno dall’associazione a ... Leggi su lanotiziagiornale

