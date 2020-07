Roma, una città sequestrata che deve tornare pubblica (Di giovedì 16 luglio 2020) L’anno prossimo a luglio ci saranno le elezioni per il sindaco al comune di Roma. Ma anche se cambiasse totalmente l’indirizzo politico nell’amministrazione della città, resterà qualcosa di immutabile. Per Roma una delle questioni più rilevanti, che però non arriva mai nell’agenda del dibattito pubblico, è che questa città è in gran parte sequestrata da aziende private che sono finanziate per almeno la metà con capitale pubblico. Sono sequestrate le decisioni, sono sequestrati gli spazi, sono sequestrati i luoghi democratici … Continua L'articolo Roma, una città sequestrata che deve tornare pubblica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

virginiaraggi : Autostrade per l'Italia torna in mano pubblica. Una vittoria dei cittadini italiani. Il pubblico può funzionare ben… - virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - VanityFairIt : Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look dive… - Andrea72514943 : @strumentiumani La Roma ha una grande dirigenza e non capisco perché dovete massacrare la Roma - laboccadellave4 : @EugenioCardi Grazie. Ho idea che comunque sia davvero difficile, ancor di più oggi, amministrare una città grande come Roma. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma una Roma, una città sequestrata che deve tornare pubblica | il manifesto Il Manifesto Roma, scarsa igiene e alimenti senza tracciabilità: sanzionate 2 pizzerie a Trastevere

della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. In 2 attività commerciali sono state rilevate delle irregolarità: in una pizzeria ...

Caos Mit e autostrade, vietato protestare a Roma: chiesto nulla osta per martedì a Genova

Lo ha riportato stamane l’agenzia Dire. Una risposta dovrebbe arrivare nel corso della giornata dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in Prefettura. L’intenzione sarebbe quella di ...

della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. In 2 attività commerciali sono state rilevate delle irregolarità: in una pizzeria ...Lo ha riportato stamane l’agenzia Dire. Una risposta dovrebbe arrivare nel corso della giornata dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in Prefettura. L’intenzione sarebbe quella di ...