Roma, dopo il lockdown tracollo per cinema e teatri. Dati choc di Confcommercio: 'In difficoltà il 95% delle imprese. Solo il 34% delle sale ... (Di giovedì 16 luglio 2020) Durissimo l'impatto del lockdown sui cinema e teatri della provincia di Roma: oltre il 90% delle sale Romane segnala una riduzione, se non direttamente un azzeramento dei ricavi nel primo semestre ... Leggi su leggo

GiovanniToti : Questa sera il premio coerenza va al #Governo che dopo aver condannato la #Liguria all’isolamento, dopo aver negato… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - SalernoSal : Mia madre (81 anni) cade e finisce in ambulanza all’Ospedale di Terracina. Lastra. Referto: solo una frattura compo… - FridericusII : C’è ancora gente che ha il coraggio di difendere quella merda antisemita di Chef Rubio dopo la sua intervista a Rad… - hcetoib : @sghiris @EnricoStefano @virginiaraggi Utopista? Come è possibile leggere tali commenti nel 2020 sopratutto dopo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dopo Roma, terza vittoria di fila. Dzeko si sblocca dopo 5 partite: 105 gol Corriere della Sera Coronavirus: in Italia superati i 35mila morti dall'inizio della pandemia

ROMA - Secondo il ministero della Salute, risalgono i contagi nel Paese: ne risultano altri 230, oltre un terzo dei quali in Lombardia. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di me ...

Lagarde: frenato un po’ su acquisti ma useremo intera copertura Pepp

Roma, 16 lug. (askanews) – Banca centrale europea in modalità ... in risposta ai crolli di attività causati da pandemia e lockdown. Ma già poco dopo il varo della ricarica da 600 miliardi, quando si ...

ROMA - Secondo il ministero della Salute, risalgono i contagi nel Paese: ne risultano altri 230, oltre un terzo dei quali in Lombardia. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di me ...Roma, 16 lug. (askanews) – Banca centrale europea in modalità ... in risposta ai crolli di attività causati da pandemia e lockdown. Ma già poco dopo il varo della ricarica da 600 miliardi, quando si ...