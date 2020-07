Richiedenti asilo sfruttavano gli immigrati per distribuire volantini: 13 ore di lavoro per 30 euro (Di giovedì 16 luglio 2020) Reclutavano immigrati, soprattutto africani, che, in cambio di una paga di pochi euro, parte dei quali finivano ai caporali, dovevano lavorare per 13 ore al giorno. E distribuire volantini pubblicitari. Con questa accusa i carabinieri hanno notificato undici misure cautelari ad altrettante persone, 10 immigrati ed una donna italiana. Sei sono finiti in carcere, Uno ai domiciliari e a quattro persone sono stati notificati gli obblighi di dimora. Il blitz dei carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, comandati dal generale Iorio, e dei comandi provinciali di Firenze, Prato e Pistoia, coordinati dalla Procura del capoluogo toscano, è scattato questa mattina. Le indagini sono partite dalla richiesta di uno degli immigrati, un lavoratore che si era presentato ... Leggi su secoloditalia

caritas_milano : Perché la Corte Costituzionale ha bocciato i #DecretiSicurezza Per i giudici è incostituzionale il divieto di iscr… - amnestyitalia : Mentre il parlamento temporeggia sulle modifiche ai #DecretiSicurezza la Consulta dichiara incostituzionale il divi… - 6000sardine : La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma contenuta nel c.d. 'decreto sicurezza uno'. La norma è… - badicea : RT @LaVeritaWeb: La Protezione civile ha pubblicato un bando da 4 milioni più Iva per la quarantena al largo di 250 richiedenti asilo per 1… - RosannaMariell1 : RT @SecolodItalia1: Richiedenti asilo sfruttavano gli immigrati per distribuire volantini: 13 ore di lavoro per 30 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Richiedenti asilo Usa, i dubbi dei vescovi sulle nuove norme per i richiedenti asilo Vatican News Coronavirus, risalgono i contagi: oggi 236

In aumento anche i decessi passati dai 13 di ieri ai 17 di oggi. In totale le vittime da Covid dall’inizio della pandemia sono 35mila 17. Netta risalita dei contagi, 236 in un giorno contro i 162 di i ...

Coronavirus: 43 contagi tra migranti sede Croce Rossa a Jesolo

La sede della Cri di Jesolo ospita attualmente oltre un centinaio di richiedenti asilo, di origine africana. "La situazione è sotto controllo e va costantemente monitorata - ha spiegato il sindaco ...

In aumento anche i decessi passati dai 13 di ieri ai 17 di oggi. In totale le vittime da Covid dall’inizio della pandemia sono 35mila 17. Netta risalita dei contagi, 236 in un giorno contro i 162 di i ...La sede della Cri di Jesolo ospita attualmente oltre un centinaio di richiedenti asilo, di origine africana. "La situazione è sotto controllo e va costantemente monitorata - ha spiegato il sindaco ...