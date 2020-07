Riccardo Scamarcio e la fidanzata tra qualche mese saranno genitori (Di giovedì 16 luglio 2020) Riccardo Scamarcio sarà papà, infatti la fidanzata Angharad Wood, sarebbe incinta e a fine estate dovrebbe nascere il primo figlio della riservata coppia. Riccardo Scamarcio e la fidanzata sono stati paparazzati mentre passeggiano per la Capitale dal settimanale “Diva e donna” ed è proprio la rivista, pubblicando gli scatti della manager inglese con le forme da futura mamma all’ottavo mese di gravidanza, a dare la lieta notizia. I due si sarebbero già sposati in gran segreto (lei porta una fede al dito) e a metà agosto la famiglia dovrebbe allargarsi con l’arrivo del bimbo. Angharad Wood ha già una figlia, nata da una precedente relazione, che ha trascorso le vacanze con lei e Scamarcio a ... Leggi su musicaetesti.myblog

eliophilia : Ancora Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio insieme mi dà un brividino #gliinfedeli #netflix - eliophilia : Quei denti finti di Riccardo Scamarcio e tutto il personaggio mi fanno venire i brividi #gliinfedeli #netflix - Radio105 : Riccardo sta per diventare papà??? #RiccardoScamarcio #AngharadWood #16luglio #Radio105 - veronicaaaaaaav : SCUSATEEEEEEEEE CREDO DI ESSERMI PERSA QUALCHE PEZZO IN CHE SENSO RICCARDO SCAMARCIO SI È SPOSATO E STA PER DIVENT… - sironidepalma : Riccardo Scamarcio papà, la fidanzata Angharad Wood incinta -