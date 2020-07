Redmi 9A e Redmi 9C, ufficiali in Italia i due nuovi smartphone economici dalla grande autonomia (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo l’esordio avvenuto lo scorso giugno, gli smartphone Xiaomi Redmi 9A e Redmi 9C sono ufficiali in Italia. L’azienda cinese cerca dunque di farsi largo tra le fila delle soluzioni economiche con due dispositivi essenziali ma dalla grande autonomia. Entrambi costeranno infatti davvero poco ma ciò non toglie che offriranno un design fresco e senza fronzoli, adatto per tutte le persone che cercano uno smartphone aggiornato ad Android 10. Redmi 9A possiede un display LCD da 6,53 pollici con una risoluzione HD+, appena interrotto nella aprte superiore da un notch a goccia contenente una fotocamera frontale. Al suo interno un processore Mediatek Helio ... Leggi su ilfattoquotidiano

