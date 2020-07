Piaggine in rete nazionale ‘Comuni ciclabili’. Vairo: “In bici contro il virus” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPiannine (Sa) – Piaggine diventa “comuneciclabile” ed entra a far parte della rete nazionale dei Comuni ciclabili e del cicloturismo. Il 14 luglio a Pineta in Abruzzo, durante la III Edizione 2020, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna del “Riconoscimento di ComuneCiclabile”, promosso dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e bicicletta), ritirato dal Sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo. Premiato l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta. Impegno che l’Amministrazione comunale del piccolo borgo montano del Cilento porta avanti già da un po’ e che questa estate si è concretizzato in una serie di ... Leggi su anteprima24

L’Amministrazione comunale di Piaggine, grazie anche alla rete creata negli anni con associazioni private ed enti pubblici, promuove un territorio da riscoprire e vivere a stretto contatto con la ...

