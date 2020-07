Palermo: bomba d’acqua in città, due dispersi (Di giovedì 16 luglio 2020) Un forte nubifragio si è abbattuto su Palermo e secondo un camionista due persone sarebbero sparite in un sottopasso allagato A Palermo ieri in meno di due ore è caduta oltre un metro di pioggia. “La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno“, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Una pioggia – ha aggiunto – che nessuno aveva previsto. Se l’allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che avrebbero potuto mitigare i rischi.” Alberi finiti in strada, auto sommerse dall’acqua e dal fango. Decine di macchine rimaste bloccate. In altre zone del capoluogo siciliano è venuta a mancare l’energia elettrica. Da alcuni video amatoriali, si vedono ... Leggi su zon

