Nubifragio a Palermo, le immagini: le auto galleggiano (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel pomeriggio di ieri un forte temporale ha colpito Palermo mettendo in ginocchio la città. Moltissimi i video postati sui social network dagli utenti, in cui si vedono auto spostate dall'acqua, fiumi torrenziali che scendono sotto i balconi, persone che nuotano. Ed è un giallo la presunta scomparsa di due persone travolte dalla furia dell'acqua: secondo il racconto di un testimone, si tratterebbe di un uomo e una donna che sono stati travolti dall'acqua sotto al ponte di piazzale Einstein, all'incrocio con via Leonardo da Vinci.Maltempo Varese Le immagini del Nubifragio che si è abbattuto su Lavena Ponte Tresa, ...2 Nubifragio Milano Le immagini del maltempo che si è abbattuto nella notte su Milano. ...Genova, maltempo con grandine e ... Leggi su panorama

