Milan, Kessie: "Non voglio lasciare il club anzi mio obiettivo è di…" (Di giovedì 16 luglio 2020) Grande partita ieri del centrocampista del Milan Franck Kessie che oggi ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato di rimanere a lungo in maglia rossonera. "Il gol al Parma è il più bello della mia carriera, però ora devo provare a farne sempre più. In due mesi e mezzo abbiamo lavorato sempre, seguendo i programmi del prof e impegnandoci ogni giorno - spiega il centrocampista ivoriano a Sky Sport - dobbiamo cercare di proseguire così fino alla fine e vediamo che succede". Fondamentale nel suo rendimento è stata la crescita del rapporto con Stefano Pioli: "Quando arriva un allenatore, all'inizio magari si fa un pò di fatica a farsi capire. Lui mi ha spiegato cosa devo fare e lo sto capendo. Con Gattuso giocavamo in un'altra maniera e avevo bisogno di tempo per capire cosa voleva il mister".

