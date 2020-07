L’U.S. Città di Palermo non c’è più: addio ai soldi del riscatto di Simon Kjaer. Le cifre… (Di giovedì 16 luglio 2020) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità.Il Milan ha riscattato Simon Kjaer dal Siviglia. L'annuncio del club è arrivato attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. "AC Milan comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjaer dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2022".Una scelta, quella del Milan, che "fino a un anno fa avrebbe portato un po’ di 'spicci' nelle casse del Palermo", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Sì, perché dopo la mancata iscrizione di un anno fa al campionato di Serie B ed il conseguente fallimento, "l’attuale club rosanero non vanta alcun diritto sulla ... Leggi su mediagol

