Lo schiaffo tedesco sul caso Thyssen: un ricorso blocca tutto (Di giovedì 16 luglio 2020) Ma chi è che ha deciso per il ricorso alla Corte federale della Germania? Stando a quanto si apprende da TgCom24 , sembrerebbe che il manager - quello che ha deciso per questa mossa - sia Harald ... Leggi su ilgiornale

grazia72412122 : RT @ilgiornale: Uno dei due manager tedeschi condannati per il caso Thyssen ha fatto ricorso. I tempi della giustizia si allungano. Critich… - ilgiornale : Uno dei due manager tedeschi condannati per il caso Thyssen ha fatto ricorso. I tempi della giustizia si allungano.… - BugattiDeborah : @RalphEiche @zaiapresidente Il signore che nel suo profilo scrive in tedesco pensando che siano tutti scemi può tra… -

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo tedesco Lo schiaffo tedesco sul caso Thyssen: un ricorso blocca tutto ilGiornale.it Lo schiaffo tedesco sul caso Thyssen: un ricorso blocca tutto

Il caso Thyssen è destinato a far parlare ancora di sé: uno dei due manager teutonici cui era stata inflitta una pena per via di una condanna - anche se, a quanto risulta, non è mai stato in carcere - ...

14 anni fa l’Italia vinceva il Mondiale, Lippi: “Gruppo fantastico, Buffon? Un fenomeno”

14 anni fa l'Italia alzava al cielo la sua quarta Coppa del Mondo. Era in 2006, il cielo quello di Berlino gli sconfitti i francesi e chi esultava era un Paese che aveva trovato il proprio riscatto ne ...

Il caso Thyssen è destinato a far parlare ancora di sé: uno dei due manager teutonici cui era stata inflitta una pena per via di una condanna - anche se, a quanto risulta, non è mai stato in carcere - ...14 anni fa l'Italia alzava al cielo la sua quarta Coppa del Mondo. Era in 2006, il cielo quello di Berlino gli sconfitti i francesi e chi esultava era un Paese che aveva trovato il proprio riscatto ne ...