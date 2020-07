L’estate bollente di Mercedesz Henger in vacanza (Di giovedì 16 luglio 2020) Mercedesz Henger le sue vacanze le sta trascorrendo tra Forte dei Marmi, la Calabria, e passando per Barcellona. Tante le mete ma un’unica costante la sensualità. Curve prorompenti in mostra per la bella influencer, che sfoggia un fisico mozzafiato con panorami incredibile sullo sfondo. Instancabile e sempre in movimento, anche in viaggio non dimentica i follower e manda cartoline bollenti, tra bagni e docce che tolgono il fiato. In costume a Forte dei Marmi, Mercedesz sfoggia un fisico da urlo mentre è distesa al sole in spiaggia o si gode calde serate mondane. Nello stabilimento balneare più amato dai vip si rilassa al sole o posa sinuosa mandando in delirio i follower che non la perdono mai di vista. Poi è la volta di Barcellona. Su e giù per le vie della città catalana sceglie i luoghi ... Leggi su people24.myblog

LaPresse_news : Melissa Satta in costume, l'estate in Sardegna è più bollente che mai - donatellalingua : L'estate inizia a farsi bollente....... - IntoTheBucket : Asse Barcellona-Mosca CSKA e Barcellona concretizzano i movimenti più ad effetto della prima parte di basketmercat… - sprklalice : RT @Candyb0i: Cioè voi mi state dicendo che preferite l'estate con 40 gradi all'ombra dove sudi anche l'acqua del battesimo, per di più con… - racheleeee__ : RT @Candyb0i: Cioè voi mi state dicendo che preferite l'estate con 40 gradi all'ombra dove sudi anche l'acqua del battesimo, per di più con… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate bollente L’acciaio pulito dell’Ilva con i fondi dell’Europa. “Si fa ora o mai più” La Repubblica