Le cuffie Google Pixel Buds 2 ora disponibili anche in Italia: prezzo (Di giovedì 16 luglio 2020) anche in Italia sono disponibili le Google Pixel Buds 2, le cuffie True Wireless con Google Assistant integrato. Dovevano essere già distribuite a maggio 2020, ma a causa dell’emergenza Coronavirus la data di commercializzazione è slittata a luglio. Realizzate con un design morbido e minimale, queste cuffie hanno rispettato le alte aspettative dei consumatori, nonostante il prezzo piuttosto elevato: il costo infatti è di 199€. Caratteristiche e prestazioni Partiamo dal design: il case salta subito all’occhio per la sua forma ovale e il materiale con cui è stato realizzato: totalmente in plastica con un morbido rivestimento. Le cuffie restano salde al ... Leggi su quotidianpost

