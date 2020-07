La Meloni svela l'imbroglio: "Ingressi regolari bloccati dai Balcani, clandestini liberi di entrare" (Di giovedì 16 luglio 2020) clandestini liberi di entrare in Italia, chi arriva regolarmente, invece, resta bloccato. Un paradosso tutto italiano spiegato in modo semplice dalla leader di FdI Giorgia Meloni. "Il Governo chiude agli arrivi dai Balcani per evitare il rischio di una nuova ondata di Coronavirus. Peccato che siano bloccati solo gli arrivi legali e non quelli delle migliaia di clandestini che continuano a entrare in Italia via terra attraverso la rotta Balcanica, senza alcun controllo. Ora ci racconteranno che il virus colpisce solo i turisti, gli immigrati regolari e gli italiani che tornano in Patria, ma non i clandestini che arrivano da quelle stesse zone?", scrive la Meloni su Facebook, che in poche ... Leggi su iltempo

Rimpasto di governo, governo responsabile o governo lacerato, Giorgia Meloni conduce la sua campagna elettorale come se il voto fosse dietro l’angolo e lei, la frontwoman di Fratelli d’Italia, pronta ...

Giorgia Meloni: “Berlusconi non si staccherà da noi”

Giorgia Meloni porta avanti la sua campagna elettorale come se il voto fosse dietro l’angolo. Prodi riabilita Berlusconi, Di Maio incontra Letta, lo stesso leader forzista su La Stampa dissente dallo ...

Rimpasto di governo, governo responsabile o governo lacerato, Giorgia Meloni conduce la sua campagna elettorale come se il voto fosse dietro l'angolo e lei, la frontwoman di Fratelli d'Italia, pronta ...