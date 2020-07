Il Lille ottiene una breve proroga per mettersi in regola col Fair Play Finanziario (Di giovedì 16 luglio 2020) La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (Dncg), ovvero l’organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle società calcistiche francesi, ha accordato ancora un po’ di tempo al Lille per mettersi in regola con il Fair Play Finanziario. Il club avrebbe dovuto essere ascoltato questo giovedì, invece avrà più tempo. Il direttore generale del club ha dichiarato in conferenza stampa: “Ci confrontiamo con loro in modo fluido. Dobbiamo fornire loro ulteriori informazioni, siamo in questo processo. Troveremo delle soluzioni” Il Lille – scrive il giornale La Voix du Nord – deve chiudere al più presto i trasferimenti dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Lille ottiene una breve proroga per mettersi in regola col Fair Play Finanziario Il termine fissato dalla Dncg e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lille ottiene Il Lille ottiene una breve proroga per mettersi in regola col Fair Play Finanziario IlNapolista Napoli, ci siamo per Osimhen: "Trattativa ai dettagli finali"

Stiamo valutando un sacco di profili importanti, il Napoli è una squadra importante, stiamo vagliando il mercato a 360°”. Privilegeremo i giocatori che hanno voglia di stare in questo progetto”. (Calc ...

Napoli, sfiorata quota 100 per Osimhen

Prima Capri, poi Olbia. Il Napoli ha scelto due splendide e suggestive cornici per ottenere il sì di Victor Osimhen e mandare in porto l’operazione più costosa dell’era De Laurentiis. E lo scenario ha ...

Stiamo valutando un sacco di profili importanti, il Napoli è una squadra importante, stiamo vagliando il mercato a 360°”. Privilegeremo i giocatori che hanno voglia di stare in questo progetto”. (Calc ...Prima Capri, poi Olbia. Il Napoli ha scelto due splendide e suggestive cornici per ottenere il sì di Victor Osimhen e mandare in porto l’operazione più costosa dell’era De Laurentiis. E lo scenario ha ...