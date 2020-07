Il boia torna ancora in azione per volontà di Trump: giustiziato un detenuto malato di Alzheimer (Di giovedì 16 luglio 2020) Pensa che con las pensa di morte troverà il voto dell'America che disprezza i diritti umani e conosce solo la legge del taglione. E' stata eseguita la seconda condanna a morte in una settimana negli ... Leggi su globalist

Pensa che con las pensa di morte troverà il voto dell'America che disprezza i diritti umani e conosce solo la legge del taglione. E' stata eseguita la seconda condanna a morte in una settimana negli S ...

Il boia federale torna a colpire negli Usa dopo 17 anni, come voluto da Donald Trump in vista della sua campagna elettorale, ora sempre piu' all'insegna dello slogan 'low and order'. La Corte supre ...

