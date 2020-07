Iccrea, l’Assemblea approva il primo bilancio consolidato di Gruppo (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea degli Azionisti di Iccrea Banca, CapoGruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che si è svolta in videoconferenza, ha approvato i dati al 31 dicembre 2019 del primo bilancio consolidato.Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, costituito a marzo 2019 e con 136 Banche di Credito Cooperativo oggi aderenti, è il primo Gruppo bancario italiano a capitale interamente nazionale, detenuto dalle comunità locali attraverso una compagine sociale costituita da oltre 810 mila soci cooperatori. Il Gruppo si conferma il terzo in Italia per capillarità, con 2.600 sportelli.Oltre agli attivi, pari a 155,5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Iccrea, l’Assemblea approva il primo bilancio consolidato di Gruppo - OfferteLavoroTO : Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: l’Assemblea approva il primo bilancio consolidato di Gruppo - Notiziedi_it : Iccrea, l’Assemblea approva il primo bilancio consolidato di Gruppo - SienaFree : Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: l’Assemblea approva il primo bilancio consolidato di Gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : Iccrea l’Assemblea