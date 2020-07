“Ho Sentito Urlare e Mi Sono Buttato Senza Pensare”: Alluvione Palermo, Mamma e Bambino di Due Anni Salvati da 23enne (Di giovedì 16 luglio 2020) I due si trovavano in un sottopassaggio allagato, la donna non sapeva nuotare e sarebbe annegata: “Ho Sentito Urlare e mi Sono Buttato” Nella tragedia del nubifragio che ha colpito Palermo nella città di ieri un barlume di coraggio e altruismo è riuscito comunque a fare notizia. Sta girando per l’Italia in queste ore la storia di Sufien Saghir, ragazzo di 23 Anni di origine marocchina, ha salvato una donna e il figlio di soli due Anni mentre erano rimasti intrappolati nel sottopasso di viale Regione Sicilia. Il giovane si trovava incolonnato nel capoluogo siciliano in viale Lazio quando avrebbe udito il pianto di un Bambino e le urla di disperazione della madre: “Non so nuotare, salvatemi”. ... Leggi su youreduaction

fanpage : #Palermo, 23enne salva dal nubifragio mamma e figlio di 2 anni: “Ho sentito urlare e mi sono buttato” - matteosalvinimi : Liguria nel caos e Italia ostaggio di PD e 5Stelle. Balletto squallido e vergognoso sulla pelle dei genovesi e in s… - La7tv : #inonda Lucia Azzolina (Ministra della scuola) su Salvini 'L'ho sentito parlare di scuola quando ha offeso gli inse… - LucaDoh : Parlando ho detto quel campo è a maggese, e subito mi sono sentito alle elementari. Perché probabilmente è da allora che non lo dicevo - roseserenity2_0 : RT @trashloger: Ieri sera dopo l'ennesimo caso di stupro ho sentito persone dire 'ma noi non conosciamo i fatti reali' 'sicuramente erano u… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho Sentito Nòm, cognòm e scötöm Valle Sabbia News