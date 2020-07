Ghost of Tsushima in un nuovo trailer focalizzato sull'esplorazione e i meravigliosi luoghi che visiteremo (Di giovedì 16 luglio 2020) Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovissimo trailer per l'imminente gioco di Sucker Punch, Ghost of Tsushima.Il trailer si concentra sull'esplorazione e mostra i luoghi meravigliosi che potremo visitare nel gioco sia viaggiando a piedi che a cavallo.Il paesaggio e l'ambientazione sono tra i punti forti dell'esclusiva PS4, molti video visti in passato ci hanno mostrato un mondo di gioco davvero affascinante e ben realizzato. Anche le recenti recensioni della stampa specializzata hanno sottolineato il grande lavoro di Sucker Punch per quanto riguarda l'ambientazione del titolo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Pubblicato un nuovo trailer per #GhostofTsushima. - infoitscienza : Ghost Of Tsushima ottiene il Perfect Score su Famitsu - infoitscienza : Ghost of Tsushima diventa il terzo gioco occidentale a raggiungere il perfect score su Famitsu - RedBlack85 : Ghost of Tsushima protagonista della nostra maratona su Twitch, domani alle 16 - brema82 : @FuriaDivina87 Penso che Ghost of Tsushima se la giocherà con FFVII Remake per il ruolo di ultima esperienza ciccio… -