Gattuso e Mihajlovic, una foto e 4 palle così! (Di giovedì 16 luglio 2020) Due vecchi amici che si rincontrano e si salutano. Una bella serata di calcio e non solo al ‘Dall’Ara’, ieri, tra Bologna e Napoli. Ma più che il pareggio per 1-1 al termine del match è stato tutto il contorno ad essere messo in risalto. Nel pre-partita Sinisa Mihajlovic e Gennaro Gattuso si sono seduti uno accanto all’altro in panchina per scambiare qualche battuta. Nel post-gara si sono presentati ai microfoni insieme per commentare il match andato in archivio e sono stati protagonisti di uno show. Battute e divertimento: “Mihajlovic è più ‘cazzuto’ di me: io abbaio, lui morde”, ha detto il tecnico calabrese. Il serbo ha risposto con un “a lui invidio l’età”. Avversari sul campo, ma più che due pugili ai lati opposti del ... Leggi su calcioweb.eu

