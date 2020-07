Elisa Isoardi: “Piango per la Prova del Cuoco, volevano distruggermi” (Di giovedì 16 luglio 2020) È un duro sfogo quello che Elisa Isoardi ha rilasciato al settimanale Oggi. La conduttrice non ha nascosto il momento difficile dovuto alla cancellazione dai palinsesti Rai de La Prova del Cuoco. Dopo due anni di ascolti bassi, il programma ha chiuso i battenti. Elisa Isoardi disperata: “Piango ancora, volevano distruggermi” Dopo 20 anni di messa in onda, La Prova del Cuoco chiude i battenti. Un duro colpo per i telespettatori e per la conduttrice Elisa Isoardi che, intervistata dal settimanale Oggi ha raccontato di come ha affrontato la decisione dei vertici Rai: “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”. Inoltre non ha nascosto il timore ... Leggi su velvetgossip

