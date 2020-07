Decreto rilancio è legge: tutte le misure (Di giovedì 16 luglio 2020) Decreto rilancio: manovra da 55 miliardiLe misure per salute e sicurezzaLe misure per le impreseLe misure per il lavoro e la famigliaLe agevolazioni fiscaliLe misure per turismo, cultura, sport e mobilitàLe misure per la scuola Decreto rilancio: manovra da 55 miliardiTorna suDall'aula di palazzo Madama arriva il definitivo via libera al d.d.l. di conversione del Decreto rilancio (D.L. n. 34/2020 approdato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020). Dopo aver rinnovato la fiducia al Governo, il Senato si è pronunciato con con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun astenuto. Il testo, identico a quello approvato alla Camera, che ha introdotto diverse novità attraverso numerosi ... Leggi su studiocataldi

