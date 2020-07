Daydreamer anticipazioni: il disastroso compleanno di SANEM (Di giovedì 16 luglio 2020) compleanno da dimenticare per la povera SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni italiane: Liam, drogato da Thomas, va a letto con SteffyPiantata in asso da Can Divit (Can Yamana), che non vorrà più saperne di lei appena gli rivelerà di avere aiutato Emre (Birand Tunca) a sottrargli una cartellina il primo giorno di lavoro, la nostra protagonista dovrà sopportare anche le interferenze dell’italo-francese Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), disposto a tutto pur di ottenere per la sua azienda di cosmesi il particolare profumo che la stessa SANEM produce. Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: SANEM e l’accordo con Fabbri Dalle ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Povera SANEM, succederà di tutto alla sua festa... :-( - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 17 luglio: Sanem e Can arrivano quasi al bacio ma avviene un imprevisto - #Anticipazioni… - periodicodaily : Day Dreamer-le ali del sogno: anticipazioni giovedì 16 Luglio ~ #daydreamer #16luglio #staseraintv - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: SANEM scopre che EMRE e AYLIN sono complici - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 16 luglio -