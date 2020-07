Clima, è un’estate senza ondate di caldo: prima metà di Luglio molto fresca in Europa, temperature superiori alle medie solo sulle Alpi e in Turchia [DATI] (Di giovedì 16 luglio 2020) Abbiamo appena superato la prima metà di Luglio, ed è tempo di riscontro parziale circa i DATI Climatici per questo mese clou dell’estate. Nel corso del mese di giugno, nelle nostre consuete elaborazioni circa la possibile tendenza del tempo a scadenza mensile, avevamo supposto, nei nostri approfondimenti sul lungo periodo stagionale, una evoluzione di massima del tempo per la prima parte estiva, senza grossi scossoni termici, al netto di azioni significative, ancorché perseveranti di matrice calda nordafricana. Parimenti, avevamo ipotizzato un andamento barico contrassegnato spesso da un’azione anticiclonica sì, ma di estrazione oceanica più mite, e anche frequenti interferenze fresche settentrionali. Volendo effettuare ... Leggi su meteoweb.eu

