Calciomercato Cagliari – Finito il sodalizio con Zenga? Idea Giampaolo all’orizzonte (Di giovedì 16 luglio 2020) Qualche giorno fa sembrava che il sodalizio Cagliari-Zenga sarebbe proseguito senza problemi a prescindere dalla posizione in classifica a fine campionato. Invece circolano indiscrezioni sull’interessamento della società rossoblu a mister Giampaolo che farebbe ritorno a Cagliari dopo la sua avventura nella stagione 2006/2007. In pole position per mister Giampaolo c’è, però il Torino che attende la fine della stagione per programmare il nuovo progetto tecnico. Il Milan attende aggiornamenti perché si toglierebbe dalle spalle un contratto da 2 milioni netti a stagione che non verrebbero più versati per tutto il prossimo anno, cui aggiungere gli stipendi di parte del vecchio staff. Calciomercato Cagliari ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Calciomercato Cagliari: certezze all’orizzonte, ma c’è ancora da lavorare Cagliari News 24 La Juventus sta perdendo colpi ma nessuno va a vedere il suo bluff

Nei tre minuti in cui Berardi e Caputo hanno ribaltato la partita di Reggio Emilia c’è stato un panico che ha percorso l’intero campionato. La Juve stava perdendo, qualcuno poteva provare a vincere il ...

Aggiornamento dati Covid-19 Sardegna. Oggi si registra un nuovo caso a Cagliari

Sono 1.377 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo contagio nel ...

