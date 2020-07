Bimbo di 2 anni morto in casa: vicino alla culla un cuscino insanguinato (Di giovedì 16 luglio 2020) Un Bimbo di 2 anni trovato morto vicino alla sua culla, e un cuscino insanguinato che accende i riflettori sulla pista dell’omicidio: sono questi i contorni del giallo sulla tragica fine del piccolo Wilder McDaniel, secondo quanto riferito da fonti di polizia e riportato dalla stampa americana, su un caso che ora, a 2 anni dal dramma, si riaccende con elementi sempre più inquietanti. Gli esiti dell’autopsia sul minore, deceduto nel 2018 nella sua casa in Texas, convergerebbero in una sola, terribile direzione. Wilder McDaniel morto a 2 anni: si indaga per omicidio Si rafforzano le tinte fosche intorno alla morte di Wilder ... Leggi su thesocialpost

fanpage : Piccolo, grande eroe! - da_pimp_ishere_ : Non mi sembra vero che oggi questo bimbo compia 24 anni, io sono rimasta al ragazzino di She Looks So Perfect. Prou… - blesslix : HAHSHSGAHAH RAGA IL KPOO WYSGSGSGWGWGGS UE MI SENTO UN BIMBO DI 8 ANNI MA MI FA TROPPO RIDERE AHDGEGHSHWHAHSHHSHSJW - _bekindalways__ : raga ma guardatelo è un bimbo di 5 anni basta vado a piangere in un angolo ciao. ?? - datzebao : RT @fanpage: Piccolo, grande eroe! -