Autostrade, Luciano Benetton: “Ci trattano come una cameriera, dopo aver distribuito ricchezza” (Di giovedì 16 luglio 2020) L’indomani dell’accordo del Governo sul futuro di Autostrade, a parlare è l’imprenditore 85enne, che accusa un sistematico e denigratorio attacco nei confronti della sua famiglia. L’accordo trovato nella Maggioranza del Premier Giuseppe Conte per il rilevamento delle quote societarie di Aspi della famiglia Benetton dal parte di Cassa Depositi e Prestiti, con l’uscita degli imprenditori … L'articolo Autostrade, Luciano Benetton: “Ci trattano come una cameriera, dopo aver distribuito ricchezza” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

RaffaLorr : RT @IlPrimatoN: Altro che vittoria del popolo come gridano i caporioni a cinque stelle. Così Giuseppi ha fatto un regalo a don Luciano #Aut… - _fiorucci : RT @IlPrimatoN: Altro che vittoria del popolo come gridano i caporioni a cinque stelle. Così Giuseppi ha fatto un regalo a don Luciano #Aut… - achene_paolo : RT @IlPrimatoN: Altro che vittoria del popolo come gridano i caporioni a cinque stelle. Così Giuseppi ha fatto un regalo a don Luciano #Aut… - kartesen : RT @IlPrimatoN: Altro che vittoria del popolo come gridano i caporioni a cinque stelle. Così Giuseppi ha fatto un regalo a don Luciano #Aut… - LucaBurnout : RT @IlPrimatoN: Altro che vittoria del popolo come gridano i caporioni a cinque stelle. Così Giuseppi ha fatto un regalo a don Luciano #Aut… -