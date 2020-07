Anna disposta a tutto a Temptation Island | Andrea colpito nel punto debole (Di venerdì 17 luglio 2020) La storia d’amore tra Andrea e Anna sembra ormai arrivare a un punto di non ritorno. Nella nuova puntata infatti, Andrea ha dovuto fare i conti con l’ennesima delusione. Di cosa stiamo parlando? Il rapporto tra Anna e Andrea sembra ormai sull’orlo del precipizio dopo solamente due settimane all’interno dei rispettivi villaggi. Anna infatti, sta … L'articolo Anna disposta a tutto a Temptation Island Andrea colpito nel punto debole proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Anna e Andrea potrebbero aver lasciato Temptation Island 2020 senza intaccare la loro unione. Per ora si parla solo di indiscrezioni emerse in questi giorni e che accendono le luci sulla loro coppia.

