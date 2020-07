Angharad Wood col pancione, la compagna di Riccardo Scamarcio sarebbe all’ottavo mese (Foto) (Di giovedì 16 luglio 2020) Speriamo che la rivista Diva e Donna che pubblica le Foto di Riccardo Scamarcio con la compagna Angharad Wood e il suo pancione non abbia sbagliato il dolce pettegolezzo. La Wood sarebbe incinta, con un bel pancione all’ottavo mese di gravidanza ma al momento non c’è nessuna conferma da parte dei futuri genitori. Tutto nasce dalle Foto che mostrano la compagna di Riccardo Scamarcio con un abitino estivo, leggero, largo. Sembra sia davvero in dolce attesa, si dice che dovrebbe dare alla luce una bimba tra circa un mese. 41 anni lui, 46 anni lei e un amore che dura da circa due anni. ... Leggi su ultimenotizieflash

