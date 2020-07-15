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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 08 | 45

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 8.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 08:45 (Di mercoledì 15 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2020 ORE 8.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE INCOMINCIA AD INTENSIFICARSI SULLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE DELLA Regione, IN A1 FIRENZE Roma INCIDENTE AL KM 503 VERSO Roma CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA IN PROVINCIA A ROCCA DI PAPA CI SONO CODE PER LAVORI SU VIA PRATONI DEL VIVARO TRA COLLI DEL VIVARO E PIAN DI GERRI NELLE DUE DIREZIONI IN ZONA CODE ANCHE A VELLETRI SULL’APPIA TRA VIA CLELIO BIANCHI E VIA ILARIA ALPI, DIFFICOLTà D’IMMISSIONE DALLA PROVINCIALE ARIANA CON ... Leggi su romadailynews

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