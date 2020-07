‘Uomini e Donne’ da settembre in onda solo due giorni alla settimana? Ecco la verità (Di mercoledì 15 luglio 2020) È andata in onda circa un mese fa l’ultima puntata della scorsa stagione di Uomini e Donne e già sono tante le voci che si rincorrono sulla prossima, in onda da settembre: pochi giorni dopo la messa in onda dell’ultima puntata a fare il giro del web è stata l’indiscrezione di un possibile nuovo format del programma che prevederebbe una mescolanza di Trono Classico e Trono Over, come abbiamo visto nelle puntata in onda dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Ieri, invece, la pubblicazione del programma del palinsesto di settembre ha allarmato gli affezionati spettatori del dating show di Canale 5: Nello schema sono segnate le previsioni dei programmi che andranno in ... Leggi su isaechia

