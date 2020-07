Una tela per Penelope: l’appello per aiutare una bimba di 3 anni a camminare di nuovo (Di mercoledì 15 luglio 2020) ‘Buongiorno a tutti, sono la mamma di Penelope, una dolcissima bambina di 3 anni’ – è così che Francesca da Roma scrive sulla piattaforma Gofundme. Un appello e una richiesta fondi per aiutare la sua piccola affetta da lassità e ipotonia muscolare e legamentosa e che ha bisogno di fare fisioterapia e logopedia. ‘Ho capito quando aveva 10 mesi che qualcosa non andava. Dopo numerose visite le è stata diagnosticata la sindrome da lassità e ipotonia muscolare e legamentosa. Non mi sono scoraggiata, ho intrapreso un secondo lavoro per permetterle di effettuare un importante percorso fisioterapico. Ho speso oltre 8000 euro. Sono una mamma lavoratrice, ho due bambini, un marito che mi aiuta, ma purtroppo la pandemia ha messo in difficoltà moltissimi settori ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Pura_Vida69 : RT @CorriereCitta: Una tela per Penelope: l’appello per aiutare una bimba di 3 anni a camminare di nuovo - CorriereCitta : Una tela per Penelope: l’appello per aiutare una bimba di 3 anni a camminare di nuovo - 4uMarika : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'enorme dipinto su tela - misura ben 443 m² ! - fissato alla volta della chiesa di San Pantalon a Venezia.… - festinalente3 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'enorme dipinto su tela - misura ben 443 m² ! - fissato alla volta della chiesa di San Pantalon a Venezia.… - Tullio_Ostilio : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo l'enorme dipinto su tela - misura ben 443 m² ! - fissato alla volta della chiesa di San Pantalon a Venezia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tela Una tela per Penelope: l’appello per aiutare una bimba di 3 anni a camminare di nuovo Il Corriere della Città TTTowel, i nuovi teli da mare di PPPattern, disegnati da 5 illustratrici

Siamo a Milano, è il 2011, e tre giovani illustratrici si presentano alle selezioni per il Mimaster. È la prima volta che si incontrano ma sono tutte e tre pugliesi: arrivano rispettivamente da Bisceg ...

Al Mar un’opera di Barbara Longhi

Le collezioni del Mar si arricchiscono di una nuova e preziosa opera dell’artista cinquecentesca ravennate Barbara Longhi. Si tratta di una Sacra famiglia con San Giovannino e Santa Elisabetta rintrac ...

Siamo a Milano, è il 2011, e tre giovani illustratrici si presentano alle selezioni per il Mimaster. È la prima volta che si incontrano ma sono tutte e tre pugliesi: arrivano rispettivamente da Bisceg ...Le collezioni del Mar si arricchiscono di una nuova e preziosa opera dell’artista cinquecentesca ravennate Barbara Longhi. Si tratta di una Sacra famiglia con San Giovannino e Santa Elisabetta rintrac ...