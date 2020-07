Temptation Island, parla l'ex moglie di Antonio Martello: "Mi ha tradito con Annamaria, ma mi ha chiesto di tornare insieme prima del programma" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Temptation Island, siamo quasi al giro di boa di questa nuova edizione del reality show di Canale 5. Tra i protagonisti assoluti, sicuramente Antonio Martello e la compagna Annamaria Laino, la cui avventura ha destato la curiosità del pubblico per via del comportamento adulterino di lui, causa della crisi di coppia. Nonostante Antonio dica di essere cambiato, sembra proprio che il tradimento sia nel DNA del concorrente, che già in altre relazioni si sarebbe macchiato delle stesse colpe.E al grido di "il lupo perde il pelo, ma non il vizio" si è unita l'ex moglie di Antonio, Miriam, mamma della sua piccola Karol. Intervistata da Donna Pop, Miriam ha raccontato che la fine del matrimonio è stata determinata proprio da un ... Leggi su blogo

