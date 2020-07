"Stai attenta...". Andrea Delogu a occhi sbarrati, la gaffe a luci rosse di Sandra Milo in diretta. "Il maschio insemina". Prego? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Momenti di imbarazzo alla Vita in diretta Estate. In collegamento c'è Sandra Milo, al solito imprevedibile. direttamente da un campo di angurie, l'attrice musa di Federico Fellini si abbandona a una scivolosissima digressione botanica: "Sapete come nasce il cocomero? All'inizio ci sono due fiori, il fiore maschio e il fiore femmina. Il fiore maschio...". In studio, i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu iniziano a friggere temendo il peggio, tanto che la Delogu tra il serio e il faceto avverte la sua ospite: "Stai attenta...". Ma la Milo prosegue imperterrita: "Il fiore maschio insemina quello femmina e il fiore femmina poi fa nascere il ... Leggi su liberoquotidiano

