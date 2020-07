Sampdoria, ufficiale l’accordo sul taglio agli stipendi: tutti i dettagli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sampdoria, depositati in Lega i nuovi contratti relativi al taglio degli stipendi per i calciatori blucerchiati e il tecnico Ranieri Dopo settimane di incontri e trattative, la Sampdoria ha trovato l’accordo per il taglio agli stipendi del tecnico Claudio Ranieri e dei calciatori blucerchiati. LEGGI QUI tutti I DETTagli SULL’ACCORDO TRA CLUB E GIOCATORI L’accordo, che ha soddisfatto pienamente le parti, garantisce serenità alla formazione impegnata nelle ultime partite per la lotta salvezza. I giocatori, come conferma il Secolo XIX, hanno ricevuto la settimana scorsa la percentuale della mensilità di marzo che era prevista dagli ... Leggi su calcionews24

