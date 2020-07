Sampdoria, Gabbiadini non si fida: “Presto per parlare di salvezza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Sampdoria supera brillantemente lo scoglio Cagliari. La vittoria dei blucerchiati avvicina la squadra di Claudio Ranieri alla salvezza. L'attaccante Manolo Gabbiadini analizza la situazione della sua squadra.caption id="attachment 987559" align="alignnone" width="1024" Gabbiadini (getty images)/captionLE PAROLE DI GabbiadiniManolo Gabbiadini esprime le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: "Ancora non possiamo parlare di salvezza, non finché non c’è la matematica. Non si sa mai, continuiamo a giocare. Abbiamo fatto quattro vittorie nelle ultime cinque, vogliamo continuare così. Ci siamo allenati molto bene durante il lockdown e adesso si vedono i frutti. Coronavirus? All’inizio c'era preoccupazione, considerando che era una situazione nuova e ... Leggi su itasportpress

sampdoria : ?? | #SampCagliari 1-0 MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO ?? volte #Gabbiadini?? - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Cagliari 1-0, rete di Gabbiadini M. (SAM) - sampdoria_en : ?? | #SampCagliari 1-0 MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO MANOLO ?? times #Gabbiadini?? - andreafabris96 : Al Ferraris, la ????? #Sampdoria batte 3-0 il ???? #Cagliari. A segno Manolo #Gabbiadini ???? e Federico #Bonazzoli ???? (2… - ItaSportPress : Sampdoria, Gabbiadini non si fida: 'Presto per parlare di salvezza' - -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Gabbiadini Gabbiadini vuole imitare Quagliarella: obiettivo doppia cifra in Serie A Sampdoria News 24 Cagliari sotto con la Samp LIVE

Il Cagliari di Walter Zenga a caccia dei tre punti in trasferta dopo i due pareggi consecutivi a reti bianche contro Fiorentina e Lecce. I rossoblù scendono in campo a Marassi, nella 33esima giornata ...

Samp-Cagliari, Gabbiadini esulta: «Continuiamo così»

Le dichiarazioni di Manolo Gabbiadini al termine di Sampdoria-Cagliari. L’attaccante esprime soddisfazione per il gol e la vittoria sulla squadra di Zenga Autore del gol che ha sbloccato ...

Il Cagliari di Walter Zenga a caccia dei tre punti in trasferta dopo i due pareggi consecutivi a reti bianche contro Fiorentina e Lecce. I rossoblù scendono in campo a Marassi, nella 33esima giornata ...Le dichiarazioni di Manolo Gabbiadini al termine di Sampdoria-Cagliari. L’attaccante esprime soddisfazione per il gol e la vittoria sulla squadra di Zenga Autore del gol che ha sbloccato ...