Roma-Verona 2-1: Dzeko e Veretout regalano la terza vittoria di fila a Fonseca (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma - terza vittoria consecutiva per la Roma di Paulo Fonseca che questa sera ha battuto 2 a 1 il Verona di uno scatenato e furioso Ivan Juric , in panchina nei primi otto minuti, poi in tribuna per ... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 r… - OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Lecce 0-3 Fiorentina Roma 2-0 Verona Sassuolo 1-2 Juventus Udinese 0-0 Lazio Watch live:… - asfcim : RT @MarcoKappa11: Juve-Milan Rebic rosso e un mese di galera in isolamento Roma-Verona Zaniolo giallo esagerato - sportli26181512 : Roma-Verona 2-1: Dzeko e Veretout regalano la terza vittoria di fila a Fonseca: A nulla è servito il gran gol di ta… -