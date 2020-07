Recensione Creative SXFI TRIO: nella botte piccola c’è vino buono (Di mercoledì 15 luglio 2020) In questa Recensione parliamo di Creative SXFI TRIO, si tratta di cuffiette di fascia alta molto compatte che possono prestazioni davvero sopra la media grazie al sistema proprietario di Creative che utilizza la tecnologia audio olografica Super X-Fi unitamente ad un DAC ed amplificatore integrati in un desgin davvero contenuto. Vediamo tutti i dettagli Sto scrivendo questa Recensione rendendo omaggio ad un grande maestro di musica scomparso da poco ovvero Ennio Morricone. Queste Creative SXFI TRIO riescono a rendere giustizia alla musica del maestro che spero mi guiderà dal sottofondo nella redazione di questa Recensione. Partiamo subito col dire che non si tratta di un prodotto di fascia ... Leggi su tuttotek

Il pack di vendita contiene, oltre all'headset, un cavo jack, un cavo rinforzato in Kevlar USB Type-C/USB Type-C per l'utilizzo tramite dispositivi mobili, un adattatore da USB Type-C a USB Type-A per ...

Recensione Creative BT-W3: il ricevitore Bluetooth definitivo?

Se fate parte di quella cerchia di utenti, fautori del wireless, vi sarete di certo resi conto che non tutti i dispositivi supportano nativamente collegamenti audio di tipo Bluetooth. Questo mancato s ...

