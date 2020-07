Palermo, pioggia fa due morti. Salvini: "Orlando pensa ai migranti" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Una bomba d'acqua inaspettata ha colpito il capoluogo siciliano. Danni ingenti. Duro l'attacco di Salvini al sindaco Tragedia in via Leonardo Da Vinci a Palermo, dove oggi due persone sono morte all'interno di uno sottopassaggio, mentre erano in un'automobile. Pare che sia stato il temporale e bloccare di fatto l'uscita ai due deceduti ma, in questo momento, sono in corso delle indagini che saranno in grado di chiarire il quadro. Le due persone, stando alla ricostruzione che sta circolando, sarebbero morte annegate. Una situazione tale - quella del palermitano - che per il pronto intervento sono stati chiamati i sommozzatori dei pompieri, che ora sono intenti nel recupero dei corpi di chi, purtroppo, ha perso la vita. Stando a quanto riportato da Repubblica, è possibile anche definire il colore del mezzo sul quale le ... Leggi su ilgiornale

