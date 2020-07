Nubifragio a Palermo: morte due persone rimaste intrappolate in auto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due persone sono morte nel pomeriggio di oggi mercoledì 15 luglio 2020 a Palermo nel sottopasso di via Leonardo Da Vinci. Sono rimaste intrappolate dentro la loro auto mentre la strada veniva ... Leggi su today

MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - Tg1Raiofficial : Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero a… - elena_ele6 : RT @idrossido: Sale a quattro il numero delle vittime del #nubifragio di #Palermo Le dinamiche delle morte di queste persone pare molto sim… - blogsicilia : Palermo sott'acqua dopo il nubifragio - -

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragio Palermo

Bomba d'acqua a Palermo, allagamenti e temporali: nuota in strada fingendo di essere a mare play 2633 • di Attualita Maltempo a Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: due morti annegati, blackout ...Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando interviene riguardo le polemiche in merito alla gestione del post nubifragio che ha causato due vittime. “Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in men ...