Namibia, imprenditore italiano della Bergamasca ucciso durante una rapina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un imprenditore italiano di 52 anni, Daniele Ferrari, è stato ucciso oggi durante una rapina in Namibia. Sposato e iscritto all’Aire – Anagrafe degli italiani residenti all’estero, era originario di Castiglione della Presolana, comune in provincia di Bergamo. A dare la notizia è Angelo Migliorati, sindaco del comune dove la vittima viveva. “La Polizia del luogo e il Consolato italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia”, scrive il primo cittadino su facebook, “Ci stringiamo nel dolore alla moglie e a tutta la famiglia -ha scritto il primo cittadino – in particolare alla sorella Gloria, agli zii Mariangela e Tarcisio e al cugino Matteo”. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

