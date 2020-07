Meteo VENEZIA: buono giovedì, poi PEGGIORA con passaggio di temporali (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Meteo su VENEZIA vedrà sole prevalente giovedì, mentre venerdì è atteso il transito di un impulso perturbato che causerà precipitazioni sparse, in rapida evoluzione. Sabato tornerà a splendere il sole fin da inizio giornata. Giovedì 16: quasi sereno. Temperatura da 19°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Est 8 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Venerdì 17: nubi sparse con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 18°C a 25°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 14 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Sabato 18: sereno. Temperatura da 19°C a 26°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est ... Leggi su meteogiornale

