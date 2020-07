Lo chiamavano Jeeg Robot – Recensione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lo chiamavano Jeeg Robot, primo vero tentativo di cinefumetto italiano del 2016 diretto da Gabriele Mainetti, è l’esempio di come i cinecomic dovrebbero essere fatti. Non solo in Italia, ma nel mondo intero. Disagio sociale, personale, realismo creano le fondamenta di un film che va ben oltre la classica origin story del supereroe. Qui siamo ad un livello superiore in cui non c’è semplicemente un ‘buono’ e un ‘cattivo’ ma un protagonista che non ha come obiettivo aiutare il mondo, ma semplicemente salvarsi. Quella che Mainetti vuole fare è una totale destrutturazione del genere. Negli Stati Uniti abbiamo visto una dinamica di questo tipo solo con cinecomic d’autore come Logan di James Mangold e Joker di Todd Phillips. Lo chiamavano Jeeg ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : chiamavano Jeeg Narni: una via dedicata a Jeeg Robot La Prealpina Via Jeeg robot a Narni, la proposta del Deta presto sui banchi del consiglio comunale

