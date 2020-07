L’Ifab proroga le cinque sostituzioni fino al 2021. E i Mondiali in Qatar saranno una maratona (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le cinque sostituzioni prorogate fino al 2021. C’è l’ok dell’Ifb. I Mondiali in Qatar saranno una maratona: quattro partite al giorno. ROMA – Le cinque sostituzioni prorogate fino al 2021. L’Ifab ha dato il proprio via libera alla normativa introdotta dopo la pandemia di Covid-19 con la misura che potrà essere utilizzata entro massimo il 31 luglio. Un prolungamento che sembra essere strettamente legato alla tutela dei giocatori impegnati in competizioni che si svolgono in tempo stretto e condizioni meteorologiche diverse. Poi starà alle singole Federazioni decidere se continuare con le ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : L’Ifab proroga