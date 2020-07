L'Ifab: cinque sostituzioni nel calcio anche nel 2020-21 (Di mercoledì 15 luglio 2020) cinque sostituzioni fino alla fine di luglio del prossimo anno. Lo ha stabilito l'Ifab, l'ente che stabilisce le regole del calcio e che aveva dato il via libera alla norma l'8 maggio scorso per ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : Arriva l'ok dell'#IFAB: i campionati che lo vorranno, potranno continuare a fare 5 cambi a partita - capuanogio : L'#Ifab ha deciso che la possibilità di avvalersi di cinque sostituzioni nel corso di una partita venga estesa 'a t… - notmarianodiaz : RT @SkySport: Cinque cambi a partita: l'IFAB dice ok anche per la prossima stagione - estornudoauto : RT @RaiSport: #Ifab, cinque #sostituzioni fino a luglio 2021 'Decisione presa a tutela dei #giocatori' a causa della #pandemia Leggi la n… - estornudoauto : RT @SkySport: Cinque cambi a partita: l'IFAB dice ok anche per la prossima stagione -